SC Freiburg neuer Bundesliga-Dritter: Waldschmidt schießt Streich-Team gegen Düsseldorf an BVB vorbei

Luca Waldschmidt, der zuletzt erstmals für das DFB-Team nominiert wurde, schoss in der 81. Minute den Siegtreffer für das Team von Trainer Christian Streich. Damit drehte der SCF das Spiel komplett: Kurz vor der Halbzeitpause köpfte Düsseldorf-Stürmer Rouwen Hennings (42.) die Hausherren noch in Führung - Jonathan Schmid (45.) glich aber postwendend aus. Lucas Höler vergab vor dem Waldschmidt-Treffer zudem einen Foulelfmeter für die Gäste (73.).

Fortuna Düsseldorf aktuell schlechter als in der Vorsaison

Die stark in die Saison gestarteten Freiburger profitierten damit von den Patzern der Titelkandidaten RB Leipzig (1:3 gegen Schalke) und Borussia Dortmund (2:2 gegen Bremen) am Samstag. 13 Punkte hat der Sportclub nun auf dem Konto. Die Fortuna liegt mit vier Punkten aus sechs Spielen einen Zähler schlechter als zum selben Zeitpunkt der Vorsaison.

Zuvor hatten die Breisgauer noch nicht gegen die Fortuna in der Bundesliga gewinnen können. Auch am Sonntag tat sich das Streich-Team von Beginn an wieder schwer. Die Fortuna spielte engagiert und mutig nach vorne und war vor der Pause spielbestimmend. Richtig gefährlich wurde das Team von Trainer Friedhelm Funkel, der am kommenden Freitag bei Hertha BSC sein 500. Spiel als Bundesligatrainer absolviert, aber nicht. Turbulent wurde es erst in der Schlussphase der ersten Hälfte.