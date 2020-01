Düsseldorf-Trainer Funkel reagiert auf Gerüchte um Job-Ultimatum: "Völlig aus der Luft gegriffen"

Düsseldorf-Trainer Friedhelm Funkel hat auf die Gerüchte um eine drohende Entlassung angesäuert reagiert und zum Gegenschlag ausgeholt. "Das sind Spekulationen, die völlig aus der Luft gegriffen sind", wird Funkel von dem Express und der Bild nach einer Trainingseinheit seiner Mannschaft zitiert. "Darüber gibt es gar keine Diskussionen. Das sind Leute, die irgendwelche Geschichten heraufbeschwören wollen, da ist nichts von wahr. So etwas jetzt in die Welt zu setzen, ist schon bösartig", so der 66-Jährige weiter.

Die Kritik an der Person Funkels war nach dem ausbleibenden sportlichen Erfolg zuletzt lauter geworden. So wurden ihm unter anderem zu mutlose Aufstellungen und das Festhalten an den Routiniers Oliver Fink (37) und Adam Bodzek (34) vorgeworfen. "Das ist der größte Witz des Lebens, die Beiden infrage zu stellen. Das sind Spieler, die so viel für uns getan haben und immer noch tun. Die werden nicht aufgestellt, weil sie lange bei der Fortuna sind. Sondern weil sie der Mannschaft helfen", entgegnete der Fortuna-Coach.

Manager Pfannenstiel ohne Dementi zu Job-Endspielen

Angesprochen auf die Gerüchte, Funkel müsse bei Niederlagen in den kommenden Spielen gegen Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt um seinen Job bangen, erklärte Manager Lutz Pfannenstiel gegenüber der Bild: "Der Tabellenplatz ist kein Kriterium und wir werden bestimmt nicht in Aktionismus verfallen." Eine vorschnelle Trainer-Entlassung erscheint daher unwahrscheinlich, obwohl Pfannenstiel die Mannschaft zugleich in die Pflicht nahm.

"Entscheidend ist, ob die Mannschaft, angeleitet vom Trainerteam, ihr Leistungsvermögen ausschöpft. Ruft sie ihr Leistungsvermögen ab und kriegen das Trainerteam und die Mannschaft das zusammen hin, gibt es für uns keinen Grund darüber nachzudenken“, sagte der Fortuna-Manager. Düsseldorf kassierte beim 0:1 gegen Werder Bremen am vergangenen Spieltag die elfte Saison-Pleite und fiel auf den vorletzten Tabellenplatz zurück.