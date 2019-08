Bundesliga-Vorschau zu Fortuna Düsseldorf: Überraschung auf Pump?

Ausgerechnet Heribert Bruchhagen fiel Friedhelm Funkel in den Rücken. Der langjährige Funktionär und Freund des Trainers von Fortuna Düsseldorf traut diesem mit seiner aktuellen Mannschaft nicht viel zu. „Friedhelm, du denkst doch nicht ernsthaft, dass Fortuna jetzt fester Bestandteil der Bundesliga ist, so wie sie es in Düsseldorf alle glauben“, sagte er in seiner Laudatio auf Funkel, der vom Magazin 11 Freunde als Trainer des Jahres ausgezeichnet wurde: „Diejenigen, die jetzt Blumen auf dich werfen, werden nächste Saison im Abstiegskampf Töpfe nach dir schmeißen.“