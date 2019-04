Fortuna Düsseldorf zittert um Stars: Stöger und Ayhan vor Wechsel - Lukebakio sicher weg

Die Klausel von Kaan Ayhan ist eine Besonderheit in der Liga. Der Innenverteidiger verlängerte seinen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf erst im Mai 2018 bis 2021. Wie die Sport Bild berichtete, ließ sich der 24-Jährge dabei eine Ausstiegsoption einbauen. Die besagt, dass er in diesem Sommer für vier Millionen Euro Ablöse gehen kann. Die türkischen Top-Vereine aus Istanbul sollen bereits Interesse haben. Ayhan selbst sehe seine Zukunft allerdings eher in England oder in der Bundesliga. Hier soll Werder Bremen bereits Interesse bekundet haben.