Fortuna Düsseldorf in Sonder-Trikots: Das steckt hinter der Aktion beim Spiel gegen Mainz

"Was haben die denn für Trikots an?" Diese Frage dürften sich die Fans von Fortuna Düsseldorf bei der Partie gegen Mainz 05 (Hier im SPORTBUZZER-Liveticker) stellen. Die Fortuna tritt am Samstagnachmittag nämlich in Sondertrikots an. "Düsseldorf setzt ein Zeichen", prangt auf der Brust der Düsseldorfer Trikots. Die Mannschaft von Friedhelm Funkel will damit für eine Spendenaktion werben.