Fortuna-Coach Uwe Rösler wütet über Remis in Köln: "Kann so nicht weitergehen"

In der Kabine musste Uwe Rösler erst mal "ein bisschen Dampf vom Kessel lassen". Fortuna Düsseldorf spielt unter ihm "nicht wie ein Absteiger", durfte Rösler unwidersprochen behaupten. Doch es könnte letztendlich ein Abstieg in Schönheit werden. Zum sechsten Mal im achten Spiel unter Rösler spielte die Fortuna beim 2:2 (1:0) in Köln Unentschieden, zum vierten Mal verspielte sie dabei einen Vorsprung. "Das tut richtig, richtig weh", gestand Rösler.