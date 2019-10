Fortuna Düsseldorf verlängert Vertrag mit Angreifer Rouwen Hennings: "Unumstrittener Führungsspieler"

"Rouwen befindet sich derzeit in absoluter Topform. Er ist ein unumstrittener Führungsspieler, dessen Stellenwert innerhalb der Mannschaft in den nächsten Jahren noch zunehmen wird", lobte Fortuna-Sportvorstand Lutz Pfannenstiel den Stürmer, der in dieser Serie in neun Pflichtspielen schon sechs Treffer erzielt hat, in einer Stellungnahme der Düsseldorfer. Zuletzt hatte der Torjäger auch den 1:0-Siegtreffer gegen den 1. FSV Mainz 05 erzielt.