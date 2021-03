Düsseldorf-Trainer Rösler hakt Aufstieg vorerst ab - Emotionaler Abend für Bochum-Torwart Riemann

Motiviert wurde er durch einen persönlichen Schicksalsschlag, den er am Vorabend erlitten hatte: den Tod seines Großvaters. Was er tags zuvor seinem Coach vertraulich am Telefon erzählt hatte, machte Riemann nach dem Erfolg in Düsseldorf vor den TV-Kameras öffentlich. "Er hat mich fußballerisch zu dem gemacht, was ich heute bin. Darum wollte ich auf keinen Fall nach ein paar Minuten rausgehen", so der Keeper, der nach dem Abpfiff ergriffen für einige Minuten auf dem Rasen verharrte, über seinen Opa. Während der Partie zeigte Riemann aufgrund der Schmerzen am Fuß einige ungewohnte fußballerische Schwächen. "Man hat in der einen oder anderen Situation gemerkt, dass Schmerzen da sind, aber er hat sich in den Dienst der Mannschaft gestellt", lobte Reis seine Nummer eins, aufgrund deren Qualitäten am Ball Bochum für gewöhnlich "gefühlt immer einen Mann Überzahl" habe. "Wir haben jetzt ein paar Tage, wo er sich zurücklehnen kann", meinte der VfL-Trainer in Bezug auf den Trauerfall, den Riemann in der beginnenden Länderspielpause zu verarbeiten hat.