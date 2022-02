Offiziell: Fortuna Düsseldorf befördert Christian Weber vom Chef-Scout zum Sportdirektor

Zweitligist Fortuna Düsseldorf befördert Chef-Scout Christian Weber zum neuen Sportdirektor. Zudem ist Sascha Rösler ab sofort als "Leiter Lizenzfußball" und Torge Hollmann als "Leiter Sportadministration" beim West-Klub aktiv. Das gab der Verein am Freitagmittag in einer Pressemitteilung bekannt.

"Nach den Veränderungen auf der Vorstandsebene war es sinnvoll, auch die Verantwortungsbereiche in meinem Ressort Sport neu zu definieren und zu ordnen. Christian Weber wird dabei in seiner neuen Rolle als Sportdirektor einen sehr kurzen Draht zu mir haben und als Bindeglied zu Trainerteam und Mannschaft fungieren. Zudem ist er mitverantwortlich für die Kaderplanung. Wir sind froh, dass wir mit Christian eine sehr gute interne Lösung finden konnten", wird Sport-Vorstand Klaus Allofs in einer offiziellen Mitteilung zitiert: "Die Besetzung beweist, dass Fortuna auch außerhalb des Platzes über einiges Potenzial verfügt. Mit dem Team Christian Weber, Sascha Rösler, Torge Hollmann, dazu unser Scouting mit Goran Vucic und Philipp Klein, sehe ich uns für die vielschichtigen Aufgaben und Herausforderungen sehr gut aufgestellt."