Routinier und Torgarant Rouwen Hennings ist auch in dieser Saison der Hauptverantwortliche für die Treffer bei Fortuna Düsseldorf. Im Auftaktspiel in der 2. Bundesliga gegen den SV Sandhausen erzielte der gebürtige Bad Oldesloer beide Treffer beim 2:0-Auswärtserfolg. Der neue Cheftrainer Christian Preußer muss am 2. Spieltag gegen Bundesliga-Absteiger Werder Bremen auf Felix Klaus verzichten (20.30 Uhr, live im SPORTBUZZER-Ticker). Der Mittelfeldmann zog sich gegen Sandhausen eine Kopfverletzung zu. Um den zweiten Sieg in Folge zu feiern, muss die Fortuna laut Preußer kompakter stehen. "Gegen Sandhausen haben wir viele Diagonalbälle zugelassen. Die müssen wir in jedem Fall verhindern, weil auf der Gegenseite viel Tempo auf uns zukommt", sagte der Cheftrainer der Düsseldorfer auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

