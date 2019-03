Bei Fortuna-Niederlage: Schiedsrichter gibt Fehler zu - Funkel wütet nach Eintracht-Sieg

Ärger im Montagsspiel der Bundesliga ! Fortuna Düsseldorf wurde laut Aussage von Trainer Friedhelm Funkel der Führungstreffer bei der 0:3-Niederlage gegen Eintracht Frankfurt durch eine "krasse Fehlentscheidung" vom Schiedsrichter genommen. "Ich habe mich am meisten über den Schiedsrichter geärgert. Wir haben ein klares Tor nicht anerkannt bekommen", sagte der 65-Jährige nach dem Spiel wütend bei Eurosport. Referee Robert Hartmann soll sich laut Funkel bei ihm während der Halbzeitpause entschuldigt haben: "Der Schiedsrichter hat mir gegenüber gesagt, dass er zu schnell gepfiffen hat und der Videoassistent so nicht eingreifen konnte."

Düsseldorf-Ärger: Schiedsrichter Hartmann räumt Fehler im TV ein

Was war passiert? Funkel regte sich über eine Entscheidung direkt zu Spielbeginn in der zweiten Minute auf. Dawid Kownacki erzielte den vermeintlichen Führungstreffer, doch Schiedsrichter Hartmann gab den Treffer nicht, wegen einer angeblichen Abseitsstellung des Torschützen. Eine Fehlentscheidung: Kownacki stand beim Zuspiel in die Spitze zwar tatsächlich im Abseits, doch der Pass kam vom Frankfurter Gegenspieler Jonathan de Guzmann. Da auch der Linienrichter Abseits anzeigte, pfiff Hartmann noch vor dem Treffer des Polen die Szene ab - und damit zu schnell für den Videoschiedsrichter, der die Aktion damit nicht mehr untersuchen konnte. Dies räumte der Referee später auch in einem Interview bei Eurosport ein.