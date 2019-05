„Schön ist es nicht, aber wir haben uns dran gewöhnt“, sagt Schatzmeister Dierk Schreiber. Er untertreibt damit ein wenig. Denn die Dusche in der Kabine des Amateurklubs TSV Fortuna Sachsenross in Hannover hat keine Decke. Nach einem Wasserschaden konnte der Klub das Problem nicht beheben, das gesamte Dach war gleich an mehreren Stellen undicht. Nach Gesprächen mit dem Verpächter, der Stadt Hannover, hat die Sanierung in diesem Jahr begonnen. Immerhin ein kleiner Lichtblick. Denn der Fortuna ergeht es wie so vielen Amateurklubs in Deutschland: Das Geld reicht vorne und hinten nicht.