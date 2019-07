Foto-Chaos um Hinteregger in Augsburg, aber Anton steht zu Hannover 96

Waldemar Anton (22) und Martin Hinteregger (26), beide sind Verteidiger, aber vieles unterscheidet die beiden. Erster Unterschied: Klub und Fans bei Eintracht Frankfurt kämpfen um Hinteregger, mit dem bemerkenswerten Hashtag #freehinti. Anton wäre Back-up für die Frankfurter, sollte der Hinti-Transfer scheitern. Davon ist aber nicht auszugehen. Hinteregger schwänzte nun den Termin fürs Mannschaftsfoto in Augsburg. Am selben Tag stellte sich Anton mit seinen Kollegen lächelnd vor die Kameras.

Dass Anton in der ersten Liga bleiben möchte, ist nachvollziehbar. Hannover 96 plant aber anders. Nach SPORT BUZZER-Informationen fängt 96-Sportdirektor Jan Schlaudraff unter 15 Millionen Euro gar keine Verhandlungen an. Zu viel Geld für fast alle Bundesliga-Klubs, sogar für Frankfurt nach den Mega-Deals mit Luka Jovic (60 Millionen Euro von Real Madrid) und Sebastien Haller (50 Millionen von West Ham).

Der doppelte "Waldi"

Das bisher höchste Transferpaket für Anton kam aus England - 14 Millionen für 96 und ein Spezial-Trainingslager in Spanien zur Vorbereitung auf die Premier League für Anton. Der Profi lehnte ab. Was für Hannover 96 durchaus ein gutes Zeichen ist. 96-Trainer Mirko Slomka baut auf Anton - er soll neben Marcel Franke die Abwehr dichthalten, außerdem ein Bindeglied sein zwischen letzter Abwehrreihe und Mittelfeld. In dieser Doppelrolle hatte Anton unter Daniel Stendel und André Breitenreiter seine stärksten Spiele gemacht.