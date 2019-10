21. Dresden-Marathon: Alle Bilder zwischen Augustus- und Carolabrücke

Dresden. Knapp 8000 Männer und Frauen gingen am Sonntag beim 21. Dresden-Marathon an den Start. Ein Großteil von ihnen passierte den Elberadweg entlang der Altstadt unter den berühmten Brücken der Stadt hindurch. Denn hier verliefen die Strecken des Marathons, Halbmarathons, der Staffeln und des 10-Kilometer-Laufs. Egal ob der spätere Gewinner Ezekiel Koech, die schnellste Frau Jasmin Klotz oder die Siegerstaffel aus Leipzig um Nic Ihlow, sie alle kamen auf ihrem Weg Richtung Zielgerade hier vorbei. SPORTBUZZER-Fotograf Sylvio Hoffmann hat versucht, so viele der Sportler zu fotografieren wie möglich. Die Fotogalerien sind nach Zeiten sortiert.