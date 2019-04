Hoher Nostalgiefaktor! Die schönsten Bilder des Duells VfL Wolfsburg vs. Hannover 96 

144 Tore, 48 Spiele und eben so viele emotionale Momente. Das Niedersachsenduell zwischen dem VfL Wolfsburg und Hannover 96 geht meist rassig zu. Am 15. Dezember 1963 begann in der Regionalliga Nord die Historie dieser Paarung. Am Samstag, dem 28. Spieltag der Bundesliga-Saison 2018/19, schwingt erneut Brisanz mit.