Der SPORTBUZZER-Podcast zu RB Leipzig: Rangnick, Batman und Old Spice

Weitere Themen des sensationellen Hörspiels zweier Radiogesichter: „Die Rückfallzieher“ küssen schlummernde Begrifflichkeiten wie „Rechthuber“ und „Begriffsstutzer“ wach, bringen Oscar Wilde („Arbeit ist der Fluch der trinkenden Klasse“) in Stellung und arbeiten sich in der neuen Rubrik „Wissen heute“ an der männlichen Fledermaus ab. Was die auszeichnet? Reinhören und rausfinden!