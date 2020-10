Frädermänner hinterlassen Lücke am Deister: HV Barsinghausen startet als letzter Oberligist in die Saison

Kurz vor dem Saisonstart gab es eine weitere überraschende Personalie. Jannis’ Bruder Julian Frädermann wechselt zum Drittligisten Handball Hannover-Burgwedel und wird dort eventuell schon am Samstag im Heimspiel gegen den TuS Spenge zum Einsatz kommen. Der ­32-Jährige hätte dem HVB in der neuen Saison ohnehin nur noch als „Stand-by-Spieler” zur Verfügung gestanden.

Noch zahlreiche Baustellen für den Trainer der Deisterstädter

Reuter muss in den nächsten Wochen Lösungen finden. Nicht die einzigen Baustellen, die er noch zu beackern hat. Johannes Narten war durch Corona-Fälle an seiner Schule bereits dreimal in Quarantäne, und Lukas Müller fehlte wegen eines Praktikums die komplette Vorbereitung. Angesichts der Kontaktbeschränkungen fiel auch das geplante Trainingslager in Diepholz aus. Die Deisterstädter mussten so zumeist gegen unterklassige Gegner testen – nicht unbedingt das, was der Trainer wollte.