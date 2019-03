Entspannung oder Chaos? Darum geht es in der 96-Mitgliederversammlung

Was ist neu?

Beginn ist heute in der Swiss-Life-Hall um 14 Uhr, Einlass ab 13 Uhr. Mit dem Ende ist erst am frühen Abend zu rechnen. Regionspräsident Hauke Jagau leitet die Versammlung. 50 Security-Leute und 22 Hostessen sind im Einsatz, 45 Journalisten akkreditiert. Die Halle ist für 3942 Gäste bestuhlt. Kosten der Veranstaltung: 80 000 Euro.

Die Gegenseite geht mit Nathalie Wartmann, Jens Boldt, Lasse Gutsch, Carsten Linke und Ralf Nestler ins Rennen. Ihr Vorschlag für den neuen Vorsitz ist Sebastian Kramer. Um ihren jeweiligen Kandidaten durchzubekommen, ist eine 3:2-Mehrheit im Aufsichtsrat notwendig. Elfter – und keiner Seite zugehöriger Kandidat – ist Dieter Rohles. Der 72-Jährige war früher im 96-Verwaltungsrat und will sich für eine Schlichtung einsetzen: „Im Vordergrund steht die Lösung des Streits. Wenn ich gewählt werde, werde ich diesen Weg gehen.“

Ihr habt abgestimmt: So soll der neue Aufsichtsrat von Hannover 96 aussehen

Der Vorschlag von Nestler: Neben dem Aufsichtsrat der Management GmbH (bestimmt den Geschäftsführer) soll ein Beirat gebildet werden. Der bisherige 96-Vorstand setzt auf volle Macht der Kapitalseite über die Profiabteilung – möglichst ohne Einflussnahme des Vereins. Möglicher Konflikt bei Oppositionskandidat Boldt: Der Anwalt ist „als Spielerberater, insbesondere im Bereich des Profifußballs, tätig“, so steht es auf seiner Homepage (www.kanzlei-boldt.de).

Wollen die neuen Vereinschefs in die Profiabteilung reinregieren, eventuell auch Kind aus der Macht bei den Profis drängen?

Protestbanner beim Heimspiel am 15. Dezember 2018 gegen Bayern München. ©

Choreos, Spruchbänder, Schweigen: Die Proteste bei Hannover 96 in Bildern.

Warum sind die Markenrechte ein wichtiges Thema?

Das ist eine Kernforderung der Opposition, seit vielen Jahren. Die Markenrechte liegen aktuell bei der Sales & Service auf Seiten der Profiabteilung, der Verein darf die Marke kostenfrei nutzen. Geht’s nach Kandidat Herter, soll das auch so bleiben. Er sieht den Wert der Marke allein durch die Profiabteilung begründet. Die Traditionalisten unter den Oppositionellen empören sich über diese Argumentation. Aus ihrer Sicht fußt die Profiabteilung, und damit auch Kinds Einfluss, auf der Marke 96, die seit 1896 von sich aus bekannt wurde. Die Kandidaten um Aufsichtsrat Ralf Nestler möchten die Markenrechte beim Verein sehen. Vorbild ist das Frankfurter Modell. Der Verein erhält in Frankfurt eine Pacht von zwei Millionen Euro pro Jahr, bei 96 wären Nestler und Co. mit 500 000 Euro zufrieden.