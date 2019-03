Frahn entschuldigt sich für Jubel mit Neonazi-Shirt in Chemnitz

Chemnitz. Daniel Frahn, Stürmer beim Chemnitzer FC, bereut seinen Torjubel mit Neonazi-Shirts am vergangenen Samstag beim Heimspiel gegen die VSG Altglienicke. „Das Shirt, dass ich hoch gehalten habe, diente nicht dazu, ein politisches Statement zu setzen. Mir war auch nicht bewusst, dass dieses Shirt so tief in der Neo-Nazi Szene verankert ist. Dafür möchte ich mich aufrichtig und ehrlich entschuldigen“, schrieb der frühere Kapitän von RB Leipzig auf seinem Facebook-Account.

Zudem wolle er klar stellen, dass er kein Sympathisant der rechten Szene sei, deren politische Einstellungen auch nicht teile. „Ich stehe für Respekt, Offenheit, Meinungsfreiheit und Toleranz. Viele meiner Freunde kommen aus den verschiedensten Ländern dieser Welt und vor allem meine Familie mit Migrationshintergründen-Tante, Cousins und deren Familie- liebe ich über alles!“, schrieb Frahn in Richtung seiner Fans.

T-Shirt gehört zur rechten Hooligan-Szene

Nachdem der 31-Jährige am vergangenen Samstag den zwischenzeitlichen 3:2-Führungstreffer für die Himmelblauen erzielt hatte, war er in die Fankurve gelaufen und präsentierte dort ein Shirt mit der Aufschrift „Support Your Local Hools“. Das Textil wird der rechtstradikalen Szene im Anhang des Chemnitzer FC zugerechnet, nimmt Bezug auf die frühere CFC-Hooligan-Gruppe HooNaRa – Kurzform für Hooligans Nazis Rassisten.

Frahns Aktion am Samstag stand auch im Zusammenhang mit der umstrittenen Trauerfeier für den früheren Chef der HooNaRa-Gruppe, Thomas Haller, im Stadion des Regionalligisten. Vor Anpfiff der Partie war auf der Anzeigentafel ein Bild des bekannten Neonazis gezeigt worden, auf der Südtribüne rollten Fans ein Transparent mit weißem Kreuz auf schwarzem Grund aus und zündeten weiße und rote Fackeln. Die sonst üblichen Zaunfahnen der CFC-Fanclubs waren verschwunden. Zudem gab es laut Beobachtern eine Stadiondurchsagen, die an den verstorbenen Rechtsextremen erinnern sollte.

CFC entlässt Mitarbeiter – Sponsoren ziehen sich zurück

Nach bundesweiter Kritik an der Trauerfeier im Stadion reagierte der Verein am Montag mit einer Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Chemnitzer Staatsanwaltschaft. Zudem entließen die Himmelblauen am Montag die Fanbetreuerin, den Stadionsprecher und einen weiteren Mitarbeiter. Fanbetreuerin Peggy Schellenberger, die auch für die SPD im Chemnitzer Stadtrat sitzt, hatte der Familie des Neonazis mit persönlichen Worten auf Facebook kondoliert, das Posting später aber gelöscht.

Insolvenzverwalter Klaus Siemon, seit der Zahlungsunfähigkeit des CFC starker Mann im Verein, sprach am Montag von Drohungen, die im Vorfeld gegen den Verein ausgesprochen worden waren. Chemnitzer Polizei und Nordostdeutscher Fußballverband (NOFV) widersprachen allerdings der Darstellung des Vereins, die Trauerfeier habe deshalb in Abstimmung mit den Behörden stattgefunden.

Bereits am Sonntag hatte die Sparkasse Chemnitz angekündigt, ihr finanzielles Engagement beim Regionalligisten nicht weiter fortsetzen zu wollen. Wie die Freie Presse am Dienstag berichtet, schlossen sich Chemieanlagenbau Chemnitz und der Telekommunikationsdienstleister Komsa an und erklärten, ihre Verträge ebenfalls zum Saisonende auslaufen lassen. Andere Unternehmen, wie die Wernesgrüner Brauerei, distanzierten sich von den Vorfällen, ließen weitere Schritte aber offen.

Ein Neonazi als Chef der Stadion-Security

Beim Chemnitzer FC sind seit Jahren auch rechte Fangruppen aktiv - die zum Teil vom Verfassungschutz beobachtet werden. Seit 2004 gibt es die Gruppierung New Society Boys, abgekürzt NS Boys, im himmelblauen Anhang. Der Verfassungsschutz stuft die Boys mit Hitlerjungen im Logo ebenso wie Kaotic Chemnitz als rechtsextremistisch ein. Bei den Chemnitzer Hetzjagden auf Migranten im August 2018 sollen Gruppenmitglieder ein tragende Rolle gespielt haben. Verbindungen gibt es auch zur teilweise ähnlich politisch aktiven Fanszene von Energie Cottbus. Wohl nicht zufällig waren am Samstag im Energie-Stadion auch Beileidsbekundungen für Thomas Haller zu sehen.

Im CFC-Fanblock wurde in Gedenken an Tommy Haller ein großes Kreuz gezeigt. © imago images / HärtelPRESS

Der Neonazi galt vor allem in den 1990er Jahren als zentrale Figur in der gewaltbereiten Chemnitzer Szene. Kurz nach der Wende hatte Haller die Gruppe HooNaRa gegründet – Kurzform von „Hooligans Nazis Rassisten“. Später wurde Haller trotz politisch extremer Positionen Chef der Stadion-Security beim Chemnitzer FC und blieb es bis 2006. Rassistische Aussagen in einem Interview wurden ihm dann aber zum Verhängnis. HooNaRa ist im Gegensatz zu NS-Boys und Kaotic Chemnitz inzwischen offiziell aufgelöst, aber dennoch immer noch präsent.

