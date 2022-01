Francesco Friedrich verliert letztes Weltcuprennen und EM-Titel im Viererbob

St. Moritz. Francesco Friedrich hat im letzten Viererbob-Weltcuprennen der Saison die erste Niederlage hinnehmen müssen. Der Lette Oskars Kibermanis war am Sonntag auf der Natureisbahn in St. Moritz 0,16 Sekunden schneller und schnappte Friedrich in der parallel ausgetragenen Europameisterschaft auch den Titel weg. EM- und Weltcup-Dritter wurde der Russe Rostislaw Gaitjukewitsch. Dafür sicherte sich der Doppel-Olympiasieger vom BRC Sachsen Oberbärenburg den Gesamt-Weltcup in der Königsklasse schon eine Woche vorher in Winterberg. Am Tag zuvor hatte Friedrich das Rennen und die Kristallkugel im kleinen Schlitten gewonnen.

Anzeige