Ex-Bayern-Star Franck Ribery verletzt sich bei Florenz-Pleite - Diagnose unklar

Nach einem starken Einstand ist die Debütsaison von Franck Ribéry bei der AC Florenz ins Stocken geraten. Im zweiten Spiel nach abgesessener Rotsperre zog sich der Franzose gegen US Lecce eine Knöchelverletzung zu und musste in der Halbzeit ausgewechselt werden. Anstelle des früheren Bayern-Stars kam Kevin-Prince Boateng in die Partie. Wie lange der 36-Jährige ausfällt, ist noch unklar.