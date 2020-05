Franck Ribéry nach Corona-Lockdown in Bayern zurück in Florenz – negativer Test

Der zum AC Florenz gewechselte Ex-Bayern-Star Franck Ribéry ist in Italien negativ auf eine Corona-Infektion getestet worden. Das bestätigte sein Verein der dpa am Samstag. Unter Berufung auf den italienischen Erstliga-Verein schrieb die Nachrichtenagentur Ansa, der 37-jährige Franzose habe am Freitag sowohl den Coronatest als auch einen Antikörpertest gemacht, mit dem eine frühere Infektion angezeigt werden kann. Beides sei negativ ausgefallen.