Bericht: Eintracht Frankfurt an Franck Ribéry interessiert - Bundesliga-Transfer von Ex-Bayern-Star?

Frankfurt will wohl Einjahresvertrag für Ribéry

Thorgan Hazard, Lucas Hernández, Hannes Wolf un Julian Brandt - nur vier Spieler, die in der kommenden Saison in der Bundesliga spielen werden. Der SPORT BUZZER zeigt die Sommertransfers der deutschen Erstligisten! ©

Dem Bericht zufolge hat die Eintracht bereits Kontakt zum Berater des Franzosen aufgenommen. Davon wollen die Verantwortlichen der SGE auf Nachfrage der Bild aber bislang nichts wissen. Ribéry spiele demnach keine Rolle in den Gedankenspielen des Europa-League-Halbfinalisten aus dem Vorjahr. Dort konzentriert man sich währenddessen auch auf die Rückkehr von Kevin-Prince Boateng (US Sassuolo Calcio), der in der Saison 2017/2018 mit der Eintracht den DFB-Pokal im Finale gegen Bayern und Ribéry gewonnen hatte. Die Verpflichtung des Offensivmanns hatte vor zwei Jahren hohe Wellen in Frankfurt geschlagen.

Ribéry: "Werde mich bald entscheiden"

Ribéry selbst hat sich gegenüber der Bild vage zu einem Interesse der Hessen geäußert: "Ich habe viele Angebote und bin immer noch heiß auf Fußball. Ich spiele weiter, werde mich bald entscheiden." Auch mit dem FC Liverpool wurde der Flügelstürmer zuletzt in Verbindung gebracht. Ein Engagement in Frankfurt hätte zur Folge, dass Ribéry nach seiner langen Zeit in München weiterhin in Deutschland leben und wohl auch weiterhin europäisch spielen könnte - die Eintracht ist nach dem 2:1 gegen Flora Tallinn in der 2. Qualifikationsrunde auf dem besten Weg in Richtung Gruppenphase der Europa League.