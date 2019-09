Florenz-Boss adelt Franck Ribéry nach Transfer vom FC Bayern: "Ein Weltklasse-Spieler"

Roque Santa Cruz, Bastian Schweinsteiger, Mario Götze: Was wurde aus den ehemaligen Spielern vom FC Bayern? Der SPORT BUZZER zeigt 50 Ex-Profis der Münchner – und was sie jetzt machen. ©

Sportdirektor Pradè über Ribéry-Einfluss: "Fühle mich gerührt"

Die Italiener, die neben Ribéry auch den Ex-Frankfurter Kevin-Prince Boateng von US Sassuolo verpflichtet haben , stecken im Umbruch und behielten nur sieben Spieler aus der Mannschaft der Vorsaison. "Jedes Mal wenn ich ihn sehe, wie er jüngeren Teamkollegen Anweisungen gibt, fühle ich mich gerührt. Champions wie er erhöhen das Niveau aller Spieler in der Mannschaft und alle Spieler verbessern sich allein durch seine Präsenz" , lobte Pradè, der im April mit dem früheren Topstürmer Vincenzo Montella einen neuen Trainer installiert hat, im Fanportal Brivido Sportivo.

Der Saisonstart hätte für die Fiorentina aber besser laufen können. In den ersten beiden Spielen gab es zwei Niederlagen gegen Vizemeister Neapel (3:4) und Ex-Bayern-Trainer Carlo Ancelotti sowie den FC Genua, wo Florenz mit 1:2 unterlag. Ribéry, der in beiden Spielen eingewechselt wurde und noch ohne Torbeteiligung ist, stand am Freitagabend im Testspiel gegen den Zweitligisten AC Perugia (1:0) erstmals in der Startelf und trug sogar die Kapitänsbinde.