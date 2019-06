In neuer Rolle: Franck Ribery kann sich Rückkehr zum FC Bayern vorstellen

Kehrt Franck Ribery eines Tages zum FC Bayern München zurück? Der Franzose hat in einem Interview mit L'Equipe über mögliche Zukunftspläne gesprochen. Auch der Rekordmeister spielt in seinen Visionen eine Rolle - allerdings steht aktuell bei dem 36-Jährigen zunächst die aktive Karriere im Fokus. Ribery will auf jeden Fall nach dem Aus beim FCB weiterspielen.