Bericht: Franck Ribéry vor Wechsel zu neuem Klub - Ex-Star des FC Bayern absolvierte Medizincheck

Kein Bundesliga-Verbleib: Wie die Bild berichtet, steht Franck Ribéry vor dem Abflug aus Deutschland. Der ehemalige Star des FC Bayern soll dem Bericht zufolge kurz vor einem Wechsel in einen Wüstenstaat stehen. Die Entscheidung für einen neuen Klub in Saudi-Arabien oder Katar sei demnach schon gefallen. Den Medizincheck soll der Franzose bereits am Donnerstag in München absolviert haben.