Medien: Ex-Bayern-Star Franck Ribery deutet Gespräche mit Berlusconi-Klub AC Monza an

Der italienische Zweitligist AC Monza beschäftigt sich nach den Transfers von Kevin-Prince Boateng und Mario Balotelli offenbar auch mit einer Verpflichtung von Franck Ribery. Wie das französische Magazin France Football und die italienische Zeitung Corriere della Sera übereinstimmend berichten, wolle sich der Klub um Investor Silvio Berlusconi im Falle eines Aufstieges in die Serie A um die Dienste des früheren Bayern-Spielers bemühen.

Der Vertrag des französischen Offensivspielers beim AC Florenz läuft nur noch bis Ende Juni 2021. Eine Vertragsverlängerung schließe Ribery laut dem Magazin France Football aus. Der inzwischen 37-Jährige fühle sich aber weiterhin fit und wolle auch ab der kommenden Saison in einer europäischen Top-Liga spielen. Neben einem weiteren Engagement in der Serie A sei auch die Bundesliga eine Option. "Im Moment gilt meine ganze Kraft Florenz, ich bin wichtig für das Team. Was danach passiert, das weiß ich nicht. Ich will nichts ausschließen, schauen wir mal", sagte Ribery vor wenigen Wochen gegenüber der Sport Bild.