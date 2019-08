Offiziell: FC-Bayern-Legende Franck Ribéry unterschreibt beim AC Florenz

Ex-Bayern-Profi Franck Ribéry setzt seine Karriere in Italien fort. Der 36-Jährige unterzeichnete einen Zweijahresvertrag beim AC Florenz. Das bestätigte der Serie-A-Klub am Mittwoch. Am Donnerstag soll der Franzose vorgestellt werden. Am Abend folgt die Präsentation im Stadion vor den Fans.