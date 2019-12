Franck Ribéry hat neuen Trainer: Giuseppe Iachini übernimmt AC Florenz

Giuseppe Iachini wird neuer Trainer von Ex-Bayern-Profi Franck Ribéry beim italienischen Erstligisten AC Florenz. Das teilte der Verein aus der Serie A am Montagabend mit. Zwei Tage zuvor hatte sich die Fiorentina nach einem 1:4 gegen AS Rom von Coach Vincenzo Montella getrennt. Der 55 Jahre alte Iachini war bis März Coach vom FC Empoli. Als aktiver Spieler absolvierte er 127 Pflichtspiele für die Fiorentina. Aktuell ist Florenz mit 17 Punkten aus 17 Spielen Tabellen-15.

Bitter für AC Florenz: Franck Ribéry verletzt

Auch für Ribéry selbst läuft es aktuell nicht rund. Die 36 Jahre alte Bayern-Legende fehlt seinem Klub AC Florenz nach einer Operation am Sprunggelenk für etwa zehn Wochen. Der Eingriff wurde Mitte September vorgenommen. Ribéry hatte sich Ende November im Serie-A-Spiel gegen US Lecce (0:1) am Knöchel verletzt und wurde nun an der Syndesmose operiert