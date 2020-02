Nach Bänderriss: Bayern-Legende Franck Ribéry vor Trainings-Comeback beim AC Florenz

Der zum AC Florenz gewechselte Ex-Bayern-Star Franck Ribéry kann nächste Woche wieder ins Training einsteigen. Wie der italienische Serie-A-Verein am Freitag mitteilte, darf der 36-jährige Franzose am Montag nach seiner verletzungsbedingten Zwangspause wieder im Fitnessraum und auf dem Platz an seiner Kondition arbeiten. Der Mittelfeldspieler hatte am 30. November 2019 beim Ligaspiel gegen US Lecce, das Florenz 0:1 verlor, einen Bänderriss im Fuß erlitten und musste operiert werden.