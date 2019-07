Bericht: Franck Ribéry im Transfer-Fokus von Liverpool - Klopp soll Fan von Bayern-Legende sein

Franck Ribéry vor Liverpool-Transfer? Reds haben für Bayern-Legende wohl keinen Platz

So schreiben die Franzosen, dass Champions-League-Sieger Klopp schon länger ein großer Fan des neunfachen Deutschen Meisters Ribéry sein soll. So habe der Flügelstürmer tatsächlich in den Transfer-Planungen Liverpools eine Rolle gespielt - doch weil es aktuell nicht die befürchteten Abgänge in der Offensive der Reds gegeben hat, würde Ribéry aktuell in der Klopp-Mannschaft keinen Platz finden.

Auch ohne Liverpool-Angebot: Ribéry hat wohl gute Transfer-Optionen

Ribéry, der noch "zwei Jahre in einem ambitionierten Klub" spielen wolle, hält sich laut einem L'Equipe-Bericht aktuell mit einem Personal-Trainer und Einzeltraining fit. An Angeboten soll es trotz des geringer gewordenen Transfer-Interesses des FC Liverpool angeblich nicht mangeln. So seien Premier-League-Klub Sheffield United und die AS Monaco aus der Ligue 1 in den Ribéry-Poker eingestiegen. Allerdings wolle der Franzose nicht nochmal in seine Heimat-Liga wechseln - außer zu seinem Jugendklub Olympique Marseille. Wie die brasilianische Zeitung GloboEsporte berichtet, könnte es Ribéry sogar an den Zuckerhut verschlagen: Der in Rio de Janeiro heimische Klub Flamengo soll den Ex-Münchener im Transfer-Fokus haben.