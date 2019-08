Franck Ribéry steht vor dem wahrscheinlich letzten Vereins-Wechsel in seiner Karriere - und die 36 Jahre alte Legende des FC Bayern München ist laut einem Bericht der französischen Zeitung L'Equipe heiß begehrt. Nachdem der Franzose noch am Freitag noch von der Bild mit einem Transfer zu PSV Eindhoven in Verbindung gebracht wurde, soll sich Ribéry laut dem Fachblatt aus Frankreich bereits mit Russland-Klub Lokomotive Moskau über einen Wechsel unterhalten haben.