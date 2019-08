Transfer fast fix: So begründet Ex-FC-Bayern-Star Franck Ribéry seinen Wechsel zum AC Florenz

Die Zukunft von Ex-FC- Bayern -Star Franck Ribéry scheint endgültig geklärt zu sein. Nach Informationen von Sky soll der 36-jährige Franzose am Mitwoch einen Vertrag über zwei Jahre bis 2021 beim AC Florenz unterschreiben. Gegenüber dem Sender äußerte er sich auch über den bevorstehenden Transfer.

Ribéry trifft wohl auf alten Bundeliga-Bekannten

Ribéry spielte seit dem Jahr 2007 für den FC Bayern und hatte nach der abgelaufenen Saison keinen neuen Vertrag mehr erhalten. Er ist deshalb ablösefrei zu haben. In Florenz würde er auf einen alten Bekannten aus der Bundesliga treffen. Der ehemalige Frankfurter Kevin-Prince Boateng schloss sich in dieser Transferperiode ebenfalls dem italienischen Traditionsverein an.