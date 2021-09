Verletzung und Niederlage: Startelf-Debüt von Franck Ribéry bei Salernitana misslingt

Bei seinem Startelf-Debüt für die US Salernitana gab es für den ehemaligen Bayern-Star Franck Ribéry und seine Kollegen nichts zu holen. Das Team aus Salerno verlor im heimischen Stadion mit 0:1 (0:0) gegen Atalanta Bergamo und steht weiter ohne Punkt auf dem letzten Tabellenplatz der Serie A. Den entscheidenden Treffer für die Gäste, bei denen Nationalspieler Robin Gosens in der Nachspielzeit ausgewechselt wurde, erzielte Duvan Zapata (75.). Ribérys Auftritt war schon nach den ersten 45 Minuten beendet. Für den 38-Jährigen, der offenbar von muskulären Problemen geplagt wurde, kam Joel Obi in die Partie.

