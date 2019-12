Franck Ribéry verletzt: Ex-Bayern-Star muss am Knöchel operiert werden

Verletzungs-Sorgen um Franck Ribéry: Die Legende des FC Bayern München entschied sich im vergangenen Sommer gegen das Karriereende - und für einen ablösefreien Wechsel zur AC Florenz in die italienische Serie A. Dort läuft es für den mittlerweile 36 Jahre alten Franzosen im Moment allerdings nicht nach Plan: Ribéry hat sich verletzt - und muss operiert werden. Das teilte die Fiorentina in einer offiziellen Erklärung mit.

" Heute wurde bei Franck Ribéry eine Untersuchung durchgeführt, um die Ursache der Schmerzen festzustellen, die er bei gewissen Bewegungen verspürt. Um sicherzugehen, dass er bald wieder aktiv spielen kann, wird in den kommenden Stunden ein kleiner chirurgischer Eingriff vorgenommen ", schrieben die Italiener auf ihrem Twitter-Kanal. Dabei soll der verstauchte Knöchel des Franzosen stabilisiert werden. Ribéry zog sich die Knöchel-Verletzung bereits Anfang Dezember im Liga-Spiel gegen US Lecce zu. Wie lange die Bayern-Legende ausfällt, ist noch unklar.

Franck Ribéry gilt als hochbegabter Fußballer - eckt mit seiner Art abseits des Platzes jedoch auch immer wieder an. Der SPORT BUZZER hat die brisantesten Momente seiner Karriere zusammengefasst. ©

Ribery mit gutem Start in Florenz - dann flog er vom Platz

Zu Beginn erwischte der Franzose einen guten Einstand bei den Italienern. Er kam auf seine Einsatzzeiten und erzielte am vierten Spieltag gegen Atalanta Bergamo seinen ersten Treffer für Florenz. Nur zwei Spieltage später folgte gegen den AC Mailand sein zweites Tor. Doch dann wurde ihm wieder einmal sein Temperament zum Verhängnis. Ende Oktober hatte Ribéry nach der Pleite gegen Lazio Rom einen Linienrichter geschubst und war dafür für drei Spiele gesperrt worden. In der langen Karriere des 36-jährigen Franzosen war es bereits der siebte Platzverweis. Allein in Diensten des FC Bayern war der Angreifer viermal mit einer Roten Karte vom Platz geflogen.