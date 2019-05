Bericht: Galatasaray Istanbul wirbt um Franck Ribery vom FC Bayern

Galatasaray Istanbul hat offenbar Interesse an Franck Ribery. Nach Bild-Informationen wirbt der türkische Rekordmeister um die Dienste des 36-Jährigen, der den FC Bayern nach Ablauf seines Vertrages im kommenden Sommer ablösefrei verlassen wird. Ribery spielte bereits von Januar bis Juni 2005 für Galatasaray, verließ den Klub aber nach nur wenigen Monaten wegen Gehaltsstreitigkeiten. Nach Angaben der Bild kann sich der Routinier dennoch eine Rückkehr vorstellen.

Auch Katar und Australien locken Ribery

Neben dem türkischen Spitzenklub sollen zahlreiche andere Vereine zum Teil großes Interesse an Ribery haben. Zuletzt war der Offensivspieler vor allem mit dem Al-Sadd Sport Klub aus Katar in Vebindung gebracht worden. Auch Markus Babbel hatte in den vergangenen Wochen mehrfach mit einer Verpflichtung des Routiniers geliebäugelt. Der frühere Bayern-Profi ist inzwischen Trainer des australischen Vereins Western Sydney Wanderers.