Bericht: Frank Baumann bleibt trotz Bundesliga-Abstieg Sportchef von Werder Bremen

Sportchef Frank Baumann soll bei Werder Bremen auch nach dem Abstieg aus der Bundesliga im Amt bleiben. Das berichtete die Bild am Montag unter Berufung auf Mitglieder des Aufsichtsrats. Baumann hatte schon am Tag nach der entscheidenden 2:4-Niederlage am letzten Spieltag gegen Borussia Mönchengladbach betont, Verantwortung übernehmen und den Neuaufbau bei Werder gestalten zu wollen. Auch der Aufsichtsrats-Chef Marco Bode sowie sein Geschäftsführer-Kollege Klaus Filbry sprachen sich für einen Verbleib des 45-jährigen Ex-Nationalspielers aus. Die Entscheidung fiel nach Bild-Informationen bei einer Sitzung des Kontrollgremiums.

Filbry hatte noch am Sonntag betont, die kommenden Aufgaben in der 2. Bundesliga trotz des sportlichen Absturzes in unveränderter Besetzung angehen zu wollen. "Es ist der klare Wunsch des Aufsichtsrates, dass wir die Aufgaben in den kommenden Wochen in der aktuellen Konstellation angehen", sagte der Werder-Geschäftsführer in der Sendung "Sportclub" im NDR-Fernsehen. "Wir müssen jetzt handlungsfähig sein und gleichzeitig die Ursachen sehr genau analysieren und dann die richtigen Schlüsse ziehen", ergänzte Filbry.