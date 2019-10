Sky-Kommentator Frank Buschmann pestet nach Konferenz-Wirbel gegen Kritiker: "Das ist erbärmlich"

Das mit Spannung erwartete Revierderby zwischen dem FC Schalke 04 und Borussia Dortmund enttäuschte sportlich und endete mit einer Nullnummer. Für Aufsehen sorgte stattdessen nicht nur der an der Hand verletzte Weltmeister Mario Götze , sondern auch Sky-Kommentator Frank Buschmann, der in der Konferenz des Pay-TV-Senders mit einer langen Überleitung dafür sorgte, dass die Zuschauer ein Tor des SC Paderborn (2:0) gegen Düsseldorf verpassten. Der 54-Jährige wurde dafür derart heftig kritisiert, dass er sich auf Twitter mit einem Video zur Wehr setzte.

Twitter-User fanden Buschmanns lange Rede gar nicht lustig. Eine Person bedankte sich sarkastisch für das verpasste Tor. Buschmann konterte barsch: "Hast du getrunken? Wir sehen nicht, was im anderen Stadion passiert! Geht mir das auf den Sack mit der Nölerei!" Diese Reaktion bezeichnete er in dem nachgeschossenen Video als "bei weitem nicht so unter der Gürtellinie wie vieles andere, was so passiert hier im Netz".