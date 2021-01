Frank Lampard reagiert "enttäuscht" auf Entlassung beim FC Chelsea: "War ein riesiges Privileg"

Wenige Stunden nach seiner Entlassung beim FC Chelsea hat sich Trainer Frank Lampard am Montagabend über Instagram zu Wort gemeldet. Der englische Ex-Nationalspieler reagierte auf seinem Profil "enttäuscht" auf das Aus bei dem Klub, bei dem er schon als Spieler jahrelang unter Vertrag gestanden hatte. "Es war ein riesiges Privileg und eine Ehre, Chelsea zu trainieren - einen Verein, der so lange Zeit ein großer Teil meines Lebens war" , schrieb Lampard. Er bedauerte, dass er nicht die Zeit bekomme, die Mannschaft auch in dieser Saison vorwärts zu führen und auf ein neues Niveau zu heben.

Der Verein hatte die Trennung von Lampard, der Chelsea in der vergangenen Saison zurück in die Champions League geführt hatte, am Montagmittag bekannt gegeben, zu einem möglichen Nachfolger aber zunächst keine Stellung genommen. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll jedoch der Deutsche Thomas Tuchel, der zuletzt bis Ende 2020 den französischen Meister Paris Saint-Germain trainiert hatte, auf Lampard folgen. Tuchel könnte schon an diesem Mittwoch im Heimspiel gegen die Wolverhampton Wanderers (19 Uhr) auf der Bank der Londoner Platz nehmen. Derzeit ist Chelsea nur Tabellenneunter in der Premier League - trotz millionenschwerer Transfers im vergangenen Sommer, darunter die deutschen Nationalspieler Timo Werner und Kai Havertz.