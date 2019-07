Frank Lampard kehrt als Trainer zum FC Chelsea zurück: "Kann es kaum erwarten"

Nach fünf Jahren ist Frank Lampard zurück beim FC Chelsea. Der 41-Jährige tritt die Nachfolge von Maurizio Sarri an, der den Verein in Richtung Juventus Turin verlässt. Lampard unterschreibt bei den Blues einen Drei-Jahres-Vertrag.

Der frühere Mittelfeldspieler, der von 2001 bis 2014 an der Stamford Bridge spielte, hatte das Amt in Derby erst vor einem Jahr übernommen. In seiner ersten Saison als Cheftrainer verpasste er mit dem Verein nur knapp den Aufstieg in die Premier League. Derby scheiterte im Playoff-Finale mit 1:2 gegen Aston Villa.