Nach Chelsea-Aus: Frank Lampard als U21-Trainer von England gehandelt

Englands U21-Nationalmannschaft steht nach zwei Niederlagen vor dem frühen EM-Aus. Die Young Lions unterlagen gegen die Schweiz (0:1) sowie gegen Portugal (0:2) und haben nach zwei Spielen noch keinen Punkt geholt. Am letzten Vorrunden-Spieltag des Turniers in Ungarn und Slowenien kann die Mannschaft um den Hoffenheimer Ryan Sessegnon die K.o.-Phase in der Partie gegen Kroatien nicht mehr aus eigener Kraft erreichen. Das Team von Coach Aidy Boothroyd ging als Top-Favorit bei dem Turnier an den Start. Nach der EM bahnt sich auf der Trainer-Position eine Veränderung an.

Frank Lampard zählt laut Daily Mail zu den Kandidaten. Der englische Fußballverband FA werde nach dem Turnier mit der Suche nach einem Ersatz für den gescheiterten Boothroyd beginnen. Der Vertrag des 50-Jährigen läuft im Sommer aus und werde dem Bericht zufolge nicht verlängert. Ob Lampard bei einer Nationalmannschaft arbeiten möchte, sei noch nicht bekannt. Nach seiner Entlassung beim FC Chelsea Ende Januar hatte der frühere Nationalspieler kein Geheimnis daraus gemacht, weiterhin als Vereinstrainer aktiv sein zu wollen. Doch die Meinung im englischen Verband über die Qualitäten von Lampard als Coach sei hoch.