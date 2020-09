Nach durchwachsenem Start: Chelsea-Trainer Frank Lampard verteidigt Kai Havertz

Sein Wechsel sorgte in England für Aufmerksamkeit: Für die Fabel-Ablöse von 100 Millionen Euro machte der FC Chelsea Anfang September den Transfer des 21 Jahre alten deutschen Nationalspielers Kai Havertz perfekt. Der Offensivspieler stieg damit zum teuersten deutschen Spieler der Geschichte auf. In seinen ersten beiden Einsätzen für die Blues konnte der DFB-Star die Kritiker in England allerdings noch nicht überzeugen. Nach einer durchwachsenen Vorstellung beim 3:1-Sieg zum Saisonauftakt bei Brighton & Hove Albion (nach 80 Minuten ausgewechselt), zeigte Havertz bei der 0:2-Pleite des FC Chelsea im Topspiel gegen den FC Liverpool am Sonntag erneut eine maue Leistung und wurde aus taktischen Gründen schon nach 45 Minuten ausgewechselt. Auf einer Pressekonferenz der Blues hat Chelsea-Trainer Frank Lampard seinen Schützling nun verteidigt.