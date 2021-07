Arnumer Astrophysiker Ohme mit Pfiff zu den Olympischen Spielen

​In die Welten, die Frank Ohme faszinieren, hat er im Grunde nur einen sehr begrenzten Einblick. Der Arnumer spürt beruflich Schwarzen Löchern im Weltall nach, privat pfeift er gern Wasserballspiele. Und als Schiedsrichter bleibt ihm eben das Meiste verborgen, was sich unter der Oberfläche abspielt. „Wir können nur das pfeifen, was wir sehen“, sagt der promovierte Astrophysiker. Was sich da sonst so in der Tiefe abspielt in diesem harten Sport, kann der 37-Jährige jedoch gut erahnen und daran erkennen, wie sich die Spieler gebärden. So gut, dass er für die Olympischen Spiele in Tokio nominiert worden ist. Als einziger deutscher Wasserballer.

"Er ist momentan der beste deutsche Schiedsrichter"

Die Männer des Deutschen Schwimm-Verbandes sind jüngst, wenn auch nicht in einem Schwarzen Loch, so doch in der Versenkung verschwunden. Sie verpassten bei der Olympia-Qualifikation in Rotterdam sieglos und kläglich das Tokio-Ticket. Ohme sah von der Tribüne zu. „Das war ganz schmerzhaft. Man weiß ja, dass sie es viel besser können“, sagt der ehemalige Sömmerdaer. Er pfiff andere Partien in den Niederlanden und schaffte es mit seiner Leistung in den Pool der zusätzlichen Unparteiischen für Olympia – ferner stellt jede teilnehmende Nation einen. „Das empfinde ich als Ehre“, sagt Ohme. Trainer Karsten Seehafer vom deutschen Meister Waspo 98 sieht das so: „Er ist momentan der beste deutsche Schiedsrichter. Und jeden internationalen Einsatz, den er hat, bringt unsere Sportart nach vorne.“