Torwart-Legende Rost verteidigt legale Pyro-Aktion beim HSV: "Dürfen nicht alle Emotionen unterdrücken"

Am Samstag dürfen die Fans vom Hamburger SV beim Heimspiel in der 2. Bundesliga gegen den Karlsruher SC als erster deutscher Profi-Klub kontrolliert Pyrotechnik abbrennen. Klub-Ikone Frank Rost hat sich jetzt positiv zu der Aktion geäußert: "Ich denke, dass diese Aktion am Samstag ein guter Kompromiss ist. Der kommt aber viele Jahre zu spät", sagte der 46-Jährige der Bild. Der Torhüter war selbst in der Vergangenheit schon einmal mit Pyrotechnik auffällig geworden: 2007 feierte er den Einzug in den UI-Cup nach dem 4:0 gegen Aachen mit einer Bengalischen Fackel vor der Fankurve.