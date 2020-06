Frank Rost: HSV hat Aufarbeitung seiner Geschichte "nie geschafft" – Duell mit Werder wäre "Not gegen Elend"

Der ehemalige Torwart Frank Rost traut keinem seiner Ex-Vereine Werder Bremen und Hamburger SV den Sprung in die Relegation zu. "Der HSV hat die bessere Restchance, obwohl ich sage: nein", meinte er am Donnerstag im NDR2-Podcast. Bei Werder Bremen ist sich der 426-fache Bundesligaspieler aber sicher, dass der Erstligist sich am Samstag im Fernduell mit Fortuna Düsseldorf nicht auf Platz 16 vorschieben kann.