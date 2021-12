Ex-Torhüter Frank Rost rechnet mit Schalke 04 und dem Hamburger SV ab: "Fußballerisch einfach zu schwach"

Der ehemalige Torhüter Frank Rost sieht die Bedeutung seiner einstigen Vereine Hamburger SV und Schalke 04 schwinden. "Die Klubs sind nicht mehr so groß wie früher. Beide haben eine große Vergangenheit. Das ist korrekt. Aber vom Glanz vergangener Tage ist im vierten Zweitliga-Jahr beim HSV und dem langen Niedergang und Abstieg im vergangenen Sommer von Schalke nicht mehr viel vorhanden", sagte Rost der Bild.

Die Zweitligisten sieht der ehemalige Nationalspieler in einer bescheidenen sportlichen Rolle. "Von Bundesliga ist nichts mehr zu spüren. Davon kann man wirklich nicht mehr sprechen. Dafür sind beide Teams aktuell fußballerisch einfach zu schwach", meinte der 48-Jährige, der von 2002 bis 2007 für Schalke und von 2007 bis 2011 beim HSV spielte. Der HSV und Schalke 04 treffen am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1 und Sky) im Volksparkstadion aufeinander. Rost will sich die Partie nicht ansehen.