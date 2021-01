Frank Rost über abgelehntes Tönnies-Angebot: Schalke-Bosse "wollen Gesicht wahren"

Man könne in der Chef-Etage beim FC Schalke nicht permanent "eine Rolle rückwärts machen", so Rost. Auch sportlich wünscht sich der Ex-Nationalspieler die Konsequenz, die im Falle Tönnies an den Tag gelegt wurde. "Endlich mal zu Dingen stehen, die man formuliert und nicht dann wieder revidieren." Der Fleischfabrikant war im Vorjahr von all seinen Ämtern zurückgetreten, nachdem massive Verstöße gegen die Corona-Regeln in seinem Betrieb festgestellt wurden. Auch die Fans würden dem Vorstand eine neuerliche Einmischung von Tönnies in Klubangelegenheiten wohl nicht verzeihen. Bereits nach dessen rassistischen Äußerungen im Jahr 2019 hatte es viel Kritik gegeben.