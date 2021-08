Stäbler-Traum von Olympia-Medaille im Ringen wird wahr: "Gefühl, das mich den Rest meines Lebens erfüllen wird"

Als es vollbracht ist, kehrt Frank Stäbler noch einmal auf die Matte zurück. Ganz allein. Es ist sein Moment. Er setzt sich auf die Matte, öffnet die Schnürsenkel, zieht seine Schuhe aus. Er hebt die schwarzen Treter erst in die Höhe, stellt sie dann auf den Boden. Mitten hinein ins olympische Logo. Stäbler kniet sich hin, nimmt Abschied von seiner Bühne. Zurück bleiben seine Schuhe. Anzeige

"Meine Karriere war wie ein Dreieck", sagt er, "ich habe die absolute Spitze erreicht. Der Traum ist in Erfüllung gegangen. Für mich ist diese olympische Bronzemedaille wie eine goldene. Ich habe es mit meinen allerletzten Kräften nach Hause gebracht. Dieser Moment in der letzten Sekunde, der erfüllt mich mit so viel Stolz und so viel Liebe. Das ist ein Gefühl, das mich den Rest meines Lebens erfüllen wird."

Auch Stäblers Teamkollege Denis Kudla gewann sein kleines Finale in der Gewichtsklasse bis 87 Kilogramm und holte damit zum zweiten Mal nach 2016 Olympiabronze. Der 26-Jährige aus Schifferstadt bezwang den Ägypter Mohamed Metwally per Schultersieg.

Stäbler hat seinen Frieden mit Olympia geschlossen. 2012 in London war er im Kampf um Bronze knapp gescheitert, 2016 in Rio bremste ihn eine Fußverletzung aus. In den brasilianischen Katakomben hatte er sich geschworen, dass er sich diese Medaille holen wird.

Stäbler kämpft mit Rückschlägen Doch es war eine schwer erkämpfte. Da ist der Kleinkrieg, den er in seiner Heimat mit seinem Verein in Musberg hatte, der am Ende nur noch über Anwälte ausgetragen wurde. Deshalb baute Stäbler auf dem elterlichen Bauernhof einen Hühnerstall als Trainingshalle um. Dass während des siebenmonatigen Umbaus vom Bretterverschlag zum Sportzentrum "Blut, Schweiß und Tränen" geflossen sind, belegte er mit einer Bilderschau samt Heldenmusik. Da war im November die Corona-Erkrankung. Dazu noch seine lädierte Schulter. Und dann war da das eigenartige Reglement. Da es bei Olympia seine Gewichtsklasse bis 72 Kilogramm nicht gibt, muss er fünf Kilo runterschwitzen.

Und dann war in Tokio der Traum von Gold so nah, als er mit 5:0 gegen Mohammadreza Geraei führte. Doch es schwinden erst die Kräfte, dann die Punkte, Letzteres sogar umstritten. Stäbler geht mit einem 5:5 als Verlierer von der Matte, weil der Iraner die letzte Wertung verbuchte. "Da musste ich meinen Kopf neu programmieren. Der Beste ist nicht immer der Olympiasieger." Doch die Hoffnung auf Bronze, sie blieb. Doch dafür mussten noch einmal 1,2 Kilo runter. Die hatte er nach dem Kampf gegen Geraei zu viel. "Das ist mir zehnmal schwerer gefallen, als der Traum von Gold weg war", sagt er.

Stäbler: "Ich war auf der letzten Rille" Also zog er unmittelbar danach seine Schwitzklamotten an (drei Pullis, Jacke, Mütze), joggte 20 Minuten, ging 45 Minuten aufs Ergometer und dann raus in die Hitze. Ein Kilo presste er so aus seinem Körper heraus, anschließend verbrachte er zwölf Stunden im Bett, ohne richtig schlafen zu können. "Ich war auf der letzten Rille."

Vor dem Bronzekampf gegen den Georgier Ramaz Zoidze (5:4) kam er "drei Stunden nicht von der Toilette runter, weil mein Körper rebellierte, nachdem ich die Akkus aufgeladen hatte, sehr viel getrunken und eine Kleinigkeit gegessen habe", sagt Stäbler, der nun froh ist, nie wieder Gewicht machen zu müssen: "Das ist unmenschlich, ein komplett geisteskrankes System. Ich bin so froh, diesen Scheiß nicht mehr machen zu müssen. Mich hat nur der Gedanke am Leben gehalten, dass es das allerletzte Mal ist. Ich habe meinem Körper versprochen, wenn er mich bis hierher trägt, werde ich ihn den Rest meines Lebens pflegen."