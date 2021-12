Bericht: Frankfurt-Profi Amin Younes verhandelt mit Italien-Klub FC Genua über Winter-Transfer

Amin Younes steht wohl vor einer Rückkehr nach Italien. Der bei Bundesligist Eintracht Frankfurt nicht mehr berücksichtigte Mittelfeldspieler führt laut Bild bereits Gespräche mit den Verantwortlichen des FC Genua. Demnach sei der 28-jährige Ex-Nationalspieler in Begleitung seines Beraters Marijo Knez mit Genua-Sportdirektor Johannes Spors gesichtet worden. Der Serie-A-Klub sei demnach an einer Verpflichtung in diesem Winter interessiert.

