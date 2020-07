Frankfurt-Boss Bobic reagiert auf Wechsel-Gerüchte um Trapp: "Verkauf nicht kategorisch ausschließen"

"Es gibt aber einen Fakt – und nichts anderes hatte ich in der Vergangenheit gesagt – den wir nicht außer Acht lassen dürfen: Wir müssen noch mehr als sonst auf die wirtschaftliche Komponente achten. Wir können daher den Verkauf von Leistungsträgern nicht kategorisch ausschließen – unabhängig von Kevin", sagte Bobic in einem Interview mit vereinseigenen Medien.

Bobic geht von Verbleib bis Vertragsende aus

Mit seiner Freundin Izabel Goulart, einem brasilianischen Model, ist der Schlussmann häufiger ein Thema in den Boulevardmedien. Und so kritisierte Ex-Nationalkeeper Uli Stein den 30-Jährigen heftig. "Trapp ist in der vergangenen Saison unter den Erwartungen geblieben. Ich habe schon damals, als er kam, gesagt: Wenn er sich weniger auf den roten Teppich konzentriert, dafür mehr auf seinen Job, ist er ein Guter", sagte der 65-Jährige in der Bild-Zeitung: "Aber ich habe das Gefühl, dass bei ihm andere Dinge im Vordergrund stehen."